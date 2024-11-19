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16:06, 19 ноября 2024Силовые структуры

Семь военнослужащих ВСУ предстанут перед судом по делу о вторжении в Курскую область

Семь бойцов ВСУ пойдут под суд за преступления в Курской области
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Военная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении семи военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), вторгшихся на территорию Курской области. Об этом во вторник, 19 ноября, сообщает Генеральная прокуратура России.

По данным надзорного ведомства, речь идет о военнослужащих 103-й бригады территориальной обороны, которые в начале августа вошли на территорию Кореневского района области. В одном из захваченных домов военнослужащие организовали командный пункт, откуда открывали огонь по российским военным и мирному населению. Кроме того, украинские военные запрещали людям эвакуироваться.

Обвиняемые -— Анатолий Волошин, Владимир Аршулик, Сергей Караев, Александр Дойчук, Зиновий Сигерич, Андриан Кульбаба и Олег Вовк — были взяты в плен в период с 13 по 15 сентября.

Уголовное дело о совершении группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление иных тяжких последствий, направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

12 ноября сообщалось, что в Донецкой народной республике командир взвода ВСУ Виктор Скорик пойдет под суд за расстрел местного жителя.

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