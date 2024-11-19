В НАТО испугались решений Трампа по Украине

CNN: в НАТО воцарилась неопределенность из-за решений Трампа по Украине

В штаб-квартире Североатлантического альянса воцарилась неопределенность из-за возможных решений избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

«Дипломат, знакомый с настроениями в штаб-квартире НАТО, описал неопределенность в альянсе относительно того, как Трамп отнесется к дальнейшей поддержке Украины и проведению мирных переговоров», — передает телеканал.

Кроме того, источник отметил, что следующие несколько месяцев являются критически важными для Киева на поле боя.

Ранее советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что решение действующего президента США Джо Байдена разрешить Украине наносить удары вглубь России дальнобойным оружием является еще одним шагом к эскалации конфликта. Он также напомнил о словах республиканца о своей «большой стратегии» по переговорам России и Украины.