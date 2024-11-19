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11:08, 19 ноября 2024Россия

В России сын мигрантов ударил школьника ногой в лицо и поплатился

В Петербурге сын мигрантов ударил школьника ногой в лицо и стал фигурантом дела
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

В одной из школ Красносельского района Санкт-Петербурга сын мигрантов ударил мальчика ногой в лицо и поплатился. По данным «Фонтанки», подросток стал фигурантом уголовного дела.

В распоряжении издания оказался видеоролик, на котором видно, как учащийся в маске со значком Nike бьет мальчика, сидящего в коридоре. Последний не успевает опомниться и ответить, как получает пощечину.

Сотрудники полиции после просмотра видеозаписи установили, что инцидент действительно произошел в одной из школ Красносельского района, однако каких-либо заявлений по этому поводу ни от кого не поступало.

«Полицией приняты меры к установлению участников и обстоятельств инцидента», — разъяснили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Директор школы рассказал «Фонтанке», что малолетнего агрессора отправили в Узбекистан.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье дети мигрантов избили школьника за его патриотическую позицию.

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