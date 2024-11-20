Адресованное нацистам 80-летнее граффити нашли в российском населенном пункте

В Никеле Мурманской области нашли адресованное нацистам граффити сороковых годов

В Мурманской области в поселке городского типа Никель нашли адресованное нацистам граффити сороковых годов. Об этом сообщает Telegram-канал «Север в курсе».

Известно, что 80-летнее граффити было найдено в закрытом цеху Кольской горно-металлургической компании и представляет из себя призыв уничтожить немецких захватчиков.

В свою очередь, «Комсомольская правда» сообщает о приостановке демонтажных работ в помещении. По информации портала, к изучению найденного в населенном пункте исторического граффити привлечены специалисты историко-краеведческого музея Печенгского округа.

Рассматривается вариант с сохранением стены с граффити на территории предприятия, либо перенос части стены цеха в доступное место.

Ранее в сети появилось фото найденного в Красноярском крае древнего наскального рисунка всадника на лосе.