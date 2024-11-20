35-летняя актриса Агата Муцениеце без макияжа снялась в рекламе косметики

Российская актриса латвийского происхождения Агата Муцениеце без макияжа снялась в рекламе уходовых средств. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 2 миллиона подписчиков.

35-летняя звезда сериала «Закрытая школа» предстала перед камерой, сидя на кровати в спальне. Она надела белую футболку с цветной надписью и уложила волосы в гладкий низкий хвост. При этом знаменитость продемонстрировала естественную внешность, отказавшись от фильтров и декоративной косметики на лице.

Ранее в ноябре 77-летняя американская актриса, певица и продюсер Гленн Клоуз показала лицо на фото без фильтров.