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13:22, 20 ноября 2024Ценности

Агата Муцениеце без макияжа снялась в рекламе косметики

35-летняя актриса Агата Муцениеце без макияжа снялась в рекламе косметики
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @agataagata

Российская актриса латвийского происхождения Агата Муцениеце без макияжа снялась в рекламе уходовых средств. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 2 миллиона подписчиков.

35-летняя звезда сериала «Закрытая школа» предстала перед камерой, сидя на кровати в спальне. Она надела белую футболку с цветной надписью и уложила волосы в гладкий низкий хвост. При этом знаменитость продемонстрировала естественную внешность, отказавшись от фильтров и декоративной косметики на лице.

Ранее в ноябре 77-летняя американская актриса, певица и продюсер Гленн Клоуз показала лицо на фото без фильтров.

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