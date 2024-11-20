Майли Сайрус обнажила грудь для журнала

Американская певица и актриса Майли Сайрус в откровенных образах снялась для журнала Harper’s Bazaar. Соответствующая публикация появилась на сайте издания.

31-летняя исполнительница позировала на одном из кадров, сидя на коленях в облегающем прозрачном платье бренда Ludovic de Saint Sernin. При этом она надела трусы, но отказалась от бюстгальтера, и сквозь ткань одежды просвечивала обнаженная грудь.

В то же время знаменитость предстала перед камерой в украшенном перьями боди Dior и нюдовом нижнем белье в сочетании с капроновыми колготками. Отмечается, что автором данных снимков выступил американский фотограф и режиссер Итан Джеймс Грин.

В октябре колумбийская певица Шакира также снялась в откровенных образах для мужского журнала GQ Spain.