Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:21, 20 ноября 2024Экономика

Россиян предупредили о проблемах при аренде жилья

Life.ru: опасно снимать квартиру или дом по цене сильно ниже рынка
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Опасно снимать квартиру или дом по цене сильно ниже рынка и при этом не заключать договор найма. О проблемах при аренде жилья предупредили россиян опрошенные Life.ru эксперты.

У квартиросъемщиков, которые не подписали с хозяином договор, нет вообще никаких гарантий. «Если собственник отказывается от договора под любыми предлогами, от такой недвижимости лучше отказаться», — посоветовал старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

Если квартира сильно дешевле других предложений на рынке, то могут всплыть неприятные моменты. Среди юридических аспектов эксперты назвали внезапное появление жильцов, которых нельзя выселить, а среди социальных — неблагополучные соседи, отмененные маршруты автобусов или ремонт станции метро.

Чтобы не стать жертвой мошенников, эксперты посоветовали арендаторам искать жилье на проверенных сервисах, а не в соцсетях. Кроме того, перед подписанием договора стоит убедиться, что квартиру или дом сдает собственник, а не третье лицо. Для этого придется запросить выписку из единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и заключать договор только с владельцем или его законным представителем.

Перед переездом в съемную квартиру специалисты посоветовали сначала заключить договор и прописать в нем все условия. Кроме того, стоит снять на видео и фото то, что находится в квартире, и продублировать информацию в акте приема-передачи имущества. Не лишним будет досконально проверить всю мебель и бытовую технику в квартире. Визуально ремонт и оборудование могут понравиться, но при эксплуатации могут проявиться дефекты — например, напор воды в душе окажется недостаточным для мытья, а стиральная машинка будет плохо отстирывать вещи.

Материалы по теме:
Зеркало Дракулы, призраки и подвал масонов. Где находятся самые мистические дома России и чем они знамениты?
Зеркало Дракулы, призраки и подвал масонов.Где находятся самые мистические дома России и чем они знамениты?
31 октября 2024
«Раковина разбита, кругом грязь, клопы» С чем сталкиваются россияне сдавая жилье и сколько на этом зарабатывают?
«Раковина разбита, кругом грязь, клопы»С чем сталкиваются россияне сдавая жилье и сколько на этом зарабатывают?
9 ноября 2024

«Те дефекты, которые не будут устранены к сдаче жилья, следует прописать в акте приема-передачи и указать срок устранения хозяином и условие о том, что, если он не устранит в согласованный срок, вы вправе будете сами устранить за свой счет и потом вычесть из арендной платы», — пояснила ведущий юрист ЕЮС Србуи Иващенко.

Ранее россиянам посоветовали не ждать снижения цен на аренду жилья в декабре. Из-за приближения новогодних праздников активность на рынке съемного жилья в ближайшее время будет ниже обычной, однако по их завершении спрос будет постепенно восстанавливаться, уточнили эксперты.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Песков ответил на вопрос о графике Путина после удара ATACMS по Брянской области

      Россиянин предстанет перед судом за расправу над двумя пенсионерками 20 лет назад

      Девятилетняя россиянка получила тяжелые травмы из-за нападения домашнего кота

      В России анонсировали создание временных администраций в занятых ВС населенных пунктах

      Полиция Канады увезла обломки НЛО, сбитого истребителем. Что им удалось выяснить?

      Выпущен ПК для запуска Windows 11 в облаке

      Шестикратный чемпион России по футболу вернулся к работе после нападения

      В России одобрили закон о запрете усыновления детей в определенные страны

      В США высказались об использовании Россией ядерного оружия

      В Узбекистане переназначили действующего премьер-министра

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше