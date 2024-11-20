Россиян предупредили о проблемах при аренде жилья

Life.ru: опасно снимать квартиру или дом по цене сильно ниже рынка

Опасно снимать квартиру или дом по цене сильно ниже рынка и при этом не заключать договор найма. О проблемах при аренде жилья предупредили россиян опрошенные Life.ru эксперты.

У квартиросъемщиков, которые не подписали с хозяином договор, нет вообще никаких гарантий. «Если собственник отказывается от договора под любыми предлогами, от такой недвижимости лучше отказаться», — посоветовал старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

Если квартира сильно дешевле других предложений на рынке, то могут всплыть неприятные моменты. Среди юридических аспектов эксперты назвали внезапное появление жильцов, которых нельзя выселить, а среди социальных — неблагополучные соседи, отмененные маршруты автобусов или ремонт станции метро.

Чтобы не стать жертвой мошенников, эксперты посоветовали арендаторам искать жилье на проверенных сервисах, а не в соцсетях. Кроме того, перед подписанием договора стоит убедиться, что квартиру или дом сдает собственник, а не третье лицо. Для этого придется запросить выписку из единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и заключать договор только с владельцем или его законным представителем.

Перед переездом в съемную квартиру специалисты посоветовали сначала заключить договор и прописать в нем все условия. Кроме того, стоит снять на видео и фото то, что находится в квартире, и продублировать информацию в акте приема-передачи имущества. Не лишним будет досконально проверить всю мебель и бытовую технику в квартире. Визуально ремонт и оборудование могут понравиться, но при эксплуатации могут проявиться дефекты — например, напор воды в душе окажется недостаточным для мытья, а стиральная машинка будет плохо отстирывать вещи.

«Те дефекты, которые не будут устранены к сдаче жилья, следует прописать в акте приема-передачи и указать срок устранения хозяином и условие о том, что, если он не устранит в согласованный срок, вы вправе будете сами устранить за свой счет и потом вычесть из арендной платы», — пояснила ведущий юрист ЕЮС Србуи Иващенко.

Ранее россиянам посоветовали не ждать снижения цен на аренду жилья в декабре. Из-за приближения новогодних праздников активность на рынке съемного жилья в ближайшее время будет ниже обычной, однако по их завершении спрос будет постепенно восстанавливаться, уточнили эксперты.