Россияне перечислили самые популярные подарки близким на Новый год

«Отелло»: самым популярным подарком на Новый год стала электроника

Эксперты «Отелло» (сервиса бронирования отелей от 2ГИС) перечислили самые популярные подарки, которые россияне планируют дарить близким на Новый год. Результаты исследования попали в распоряжение «Ленты.ру».

По данным специалистов, чаще всего дарят электронику (40 процентов), косметику, парфюмерию (39 процентов) и сертификаты (36 процентов), а самый оптимальный бюджет — до 10 тысяч рублей.

Отмечается, что почти треть респондентов (30 процентов) планирует дарить одежду или аксессуары, 25 процентов хотят порадовать своих близких ювелирными украшениями, а 11 процентов выбирают в качестве презента поездку в путешествие.

Ранее россиянам раскрыли самые дешевые пляжные страны для отдыха на Новый год. В перечень вошли Грузия, Турция и Египет. Недельные туры туда обойдутся от 250 тысяч рублей.