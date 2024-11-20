Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:53, 20 ноября 2024Россия

В Москве уволили психиатра из-за публикаций личных фото и видео с вечеринок

Психиатра уволили из московской больницы из-за публикаций видео с вечеринок
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

В Москве 28-летнюю девушку уволили с должности психиатра якобы из-за того, что она публиковала личные фото и видео с вечеринок. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Россиянка ранее устроилась работать в одну из государственных больниц на должность психиатра-нарколога. Собеседование прошло нормально, однако в день выхода на работу ей позвонили и сказали ехать в отдел кадров. Там ее ждали начальник отдела и заведующий.

«Меня спросили догадываюсь ли я из-за чего меня вызвали, и сказали, что разговор будет неприятный. Сказали менять образ жизни, иначе я не смогу работать не только в Москве, но и в Московской области. Сказали, что я не соответствую профессии врача», — рассказала девушка.

По ее словам, во время разговора ее попросили подписать заявление об аннулировании трудового договора по собственному желанию. Также ей запретили разглашать номер больницы, где все произошло.

Ранее стало известно, что в Амурской области молодой врач записывал неоднозначные видео о пациентах и поплатился — его уволили. Изначально молодой человек публиковал ежедневные будни врача в своем Telegram-канале, затем они появились в местных пабликах.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ опубликовали кадры с ударом по российскому региону Storm Shadow

      Раскрыта истинная причина загадочной гибели легендарного Брюса Ли. Его убила простая питьевая вода. Как это возможно?

      Зеленский признал невозможность захвата Крыма

      В Одесской области снесли памятник Зое Космодемьянской

      Захарова уличила главу МИД Австрии во лжи о конфликте на Украине

      В Москве уволили психиатра из-за публикаций личных фото и видео с вечеринок

      Двух россиян приговорили к принудительным работам за попытку потушить Вечный огонь

      Мужчина попал под суд за размахивание водяным пистолетом

      Следователи начали проверку после стрельбы из ракетницы в лицо молодому россиянину

      Известная рэперша прикрыла обнаженную грудь ракушками на фото

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше