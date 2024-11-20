В Москве уволили психиатра из-за публикаций личных фото и видео с вечеринок

Психиатра уволили из московской больницы из-за публикаций видео с вечеринок

В Москве 28-летнюю девушку уволили с должности психиатра якобы из-за того, что она публиковала личные фото и видео с вечеринок. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Россиянка ранее устроилась работать в одну из государственных больниц на должность психиатра-нарколога. Собеседование прошло нормально, однако в день выхода на работу ей позвонили и сказали ехать в отдел кадров. Там ее ждали начальник отдела и заведующий.

«Меня спросили догадываюсь ли я из-за чего меня вызвали, и сказали, что разговор будет неприятный. Сказали менять образ жизни, иначе я не смогу работать не только в Москве, но и в Московской области. Сказали, что я не соответствую профессии врача», — рассказала девушка.

По ее словам, во время разговора ее попросили подписать заявление об аннулировании трудового договора по собственному желанию. Также ей запретили разглашать номер больницы, где все произошло.

Ранее стало известно, что в Амурской области молодой врач записывал неоднозначные видео о пациентах и поплатился — его уволили. Изначально молодой человек публиковал ежедневные будни врача в своем Telegram-канале, затем они появились в местных пабликах.