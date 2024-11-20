В Пентагоне подтвердили планы передать Украине запрещенное оружие

Глава Пентагона Остин: США передадут Украине противопехотные мины

США передадут Вооруженным силам Украины (ВСУ) противопехотные мины, использование которых запрещено Оттавской конвенцией. Соответствующие планы подтвердил глава Минобороны США Ллойд Остин, передает газета The Guardian.

«Наземные мины, которые мы хотели бы им предоставить (...) их можно контролировать, когда они будут самоактивироваться, самодетонировать», — рассказал шеф Пентагона.

По его словам, подобные технические характеристики делают такие мины «более безопасными» для применения в боевых действиях.

Ранее газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники сообщала, что действующий президент США Джо Байден разрешил передать ВСУ противопехотные мины и использовать их на территории Украины. Специалисты обратили внимание, что поставляемые Киеву мины нестойкие, то есть «становятся инертными спустя некоторое время».