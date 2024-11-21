Бойцы «Ахмата» захватили тяжелый украинский дрон «Мамонт» в Курской области

Ахматовцы захватили тяжелый украинский дрон «Мамонт» в Курской области

Бойцы подразделения «Ахмат» захватили тяжелый украинский беспилотник «Мамонт» в Курской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Военнослужащий с позывным «Диор» рассказал, что впервые столкнулся с «Мамонтом». Конструкцию летательного аппарата он описал как нечто среднее между FPV-дроном и беспилотников «Баба-Яга».

Информация о разработке «Мамонта» появилась в украинском сегменте интернета осенью 2023-го года. Особенностью новой модели конструкторы обещали сделать увеличенную мощность, нарастив массу переносимой взрывчатки до четырех килограммов.

Ранее в России раскрыли особенности дрона «Князь Вандал», названного революционным из-за устойчивости к средствам радиоэлектронной борьбы. Это стало возможно благодаря связи с оператором по оптоволоконному кабелю.