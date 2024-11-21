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12:27, 21 ноября 2024Путешествия

Летевший из Турции в Россию самолет сменил курс и сел в другом месте

Летевший из Стамбула в Калугу самолет Red Wings сменил курс и сел в другом месте
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Самолет авиакомпании Red Wings, летевший из Турции в Россию, сменил курс и сел на незапланированном аэродроме из-за непогоды. Об этом сообщает ТАСС.

20 ноября российский Sukhoi Superjet 100 выполнял рейс из Стамбула в Калугу. Однако из-за сильных порывов ветра в Калужской области лайнер совершил посадку в другом месте — московском аэропорту Внуково.

Отмечается, что всех пассажиров на борту обеспечили трансфером из столицы до региона, чтобы минимизировать неудобства. При этом в аэропорту Калуги ждали рейса россияне, которые должны были улететь в Санкт-Петербург. Их отвезли во Внуково, чтобы отправить оттуда в Северную столицу.

В тот же день пассажир «Уральских авиалиний» тайком напился в самолете и устроил дебош. Мужчина по имени Чингиз стал кричать матом, мешать бортпроводникам и громить салон.

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