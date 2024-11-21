Минтранс РФ допустил введение круглогодичной скидки в поездах детям

Минтранс РФ выступил за круглогодичную скидку в 50% в поездах детям 10-17 лет

Министерство транспорта РФ выступает за введение круглогодичной скидки в размере 50 процентов в поездах дальнего следования для детей в возрасте от 10 до 17 лет включительно, заявил замминистра транспорта РФ Алексей Шило. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, вопрос обсуждается на разных площадках. «И в целом сегодня есть общее, как нам кажется, понимание того, что нужно переходить на круглогодичную скидку для перевозки детей — в 50 процентов», — допустил нововведения Шило.

Он объяснил, что Минтранс РФ считает несправедливым действие скидки только в период с сентября по май. Замминистра отметил, что во время каникул, когда детям нужно больше времени проводить с семьей, путешествовать, изучать страну, они не имеют этой скидки.

Ранее РЖД ввели 15-процентные скидки на купейные вагоны для россиян, путешествующих с детьми.