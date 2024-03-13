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15:52, 13 марта 2024Путешествия

РЖД ввели 15-процентные скидки для россиян с детьми

РЖД запустили акцию «Путешествуй с детьми» в рамках Года семьи

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

РЖД ввели 15-процентные скидки на купейные вагоны для россиян, путешествующих с детьми. Об этом сообщается на сайте компании 13 марта.

По словам главы РЖД Олега Белозерова, акция «Путешествуй с детьми» была запущена в рамках Года семьи. Для получения скидки россиянам нужно будет в одном заказе оформить проездные документы на ребенка до 18 лет и его сопровождающих. Тариф «Путешествуй с детьми» распространяется на поезда, отправляющиеся в весенний и осенне-зимний периоды.

В конце января президент России Владимир Путин дал старт Году семьи. Церемония состоялась на Международной выставке-форуме «Россия», где проходит форум «Родные — Любимые».

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      Зарина Дзагоева
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