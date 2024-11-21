В России решили ослабить требования для ввоза холодильников

РБК: Минэкономразвития решило пересмотреть требования для ввоза холодильников

Минэкономразвития России попросило Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) посодействовать в пересмотре требований по ввозу озоноразрушающих веществ, так как сейчас они даже жестче, чем международное законодательство. Об этом со ссылкой на письмо замглавы МЭР Владимира Ильичева сообщает РБК.

Такое решение связано с желанием избежать повышения стоимости холодильников и кондиционеров, о чем в свете вводимого регулирования предупреждает бизнес.

По словам Ильичева, компании и индивидуальные предприниматели начали сообщать о том, что публикация на сайте Минприроды об изменении порядка ввоза такой категории товаров привела к ухудшению условий поставок. Растут как сроки импорта, так и цены на 80 процентов завозимых кондиционеров и половину холодильников.

Новые правила вводят разрешительный порядок ввоза как на моногазы, так и на их смеси. При этом, в соответствии с Монреальским протоколом, мера не должна касаться оборудования и продукции, заправленной подобными веществами. Там речь идет только о емкостях для транспортировки и хранения, но ЕАЭС распространил порядок на конечную продукцию.

Представитель ведомства подтвердил факт обращения. В свою очередь, в Минпромторге рассказали, что рабочая группа по нетарифным мерам регулирования во внешней торговле обсуждала вопрос на этой неделе и решила вынести его на рассмотрение в ЕЭК.

Исполнительный директор Ассоциации предприятий индустрии климата Дмитрий Кузин объяснил, что Минприроды настаивает на неизменности правил ввоза хладагентов, но практика опровергает такой подход. Таможня уже требует лицензии Минпромторга на оборудование, что грозит срывом сроков поставок в торговые сети, а значит, приведет к просрочке по кредитам и штрафам со стороны банков, которые платят поставщики.

Ранее сообщалось, что из-за роста ключевой ставки несколько российских брендов бытовой техники приняли решение сократить выпуск своей продукции в 2025 году.