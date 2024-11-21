Россиянам назвали защищающий от рака и бессонницы напиток

Врач Гинзбург заявил, что молоко с куркумой защищает от рака

Диетолог Михаил Гинзбург и врач-реабилитолог Сергей Агапкин в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвали напиток, защищающий от рака и бессонницы. Выпуск с рекомендацией специалистов включить его в рацион доступен на платформе «Смотрим».

По словам врачей, такими свойствами обладает молоко с различными добавками. В частности, в напиток можно добавить куркуму, кардамон и перец, сообщил Агапкин. Врач объяснил, что эти специи обладают противовоспалительными свойствами. При этом, добавил медик, все они жирорастворимы, поэтому сочетаются с молоком.

«Связывая факты, допустим, употребления вот этих специй и онкологии и возрастных болезней, мы везде видим так называемую отрицательную корреляцию, отрицательную связь. То есть чем больше этого в пище, тем реже бывают все неблагоприятные эти исходы старения», — заявил Гинзбург.

Агапкин также рассказал, что если добавить в молоко мед, то этот напиток способен защитить от бессонницы. По словам врача, в молоке как в белковом продукте содержится аминокислота триптофан, которая преобразуется в гормон сна — мелатонин. Специалист подчеркнул, что при этом нужно соблюсти обязательное условие — нахождение в темноте, так как превращение триптофана в мелатонин может произойти только без света.

Ранее Агапкин и диетолог Олег Кривченков рассказали о напитке, защищающем от 17 видов рака. Они заявили, что таким свойством обладает клюквенная вода.