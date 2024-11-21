Российские авиакомпании приостановили эксплуатацию половины своих Airbus neo

«Ъ»: авиакомпании РФ приостановили эксплуатацию почти половины Airbus neo

Российские авиакомпании приостановили эксплуатацию почти половины своих самолетов Airbus A320/A321neo из-за проблем с ремонтом двигателей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что 34 лайнера прекратили полеты, некоторые из них остаются в резерве с целью экономии ресурса двигателей до начала активного туристического сезона, однако 15-20 бортов могут не вернуться на рейсы. Всего в стране 66 самолетов данного семейства.

Издание отмечает, что на самолетах установлены современные, но сложные в обслуживании двигатели. В России их ремонтировать затруднительно, а импорт запчастей невозможен из-за санкций и нехватки на международном рынке.

Собеседники «Ъ» считают, что массовый вывод из эксплуатации A320/A321neo может начаться уже в 2026 году.

Ранее стало известно, что госкорпорация «Ростех» начнет серийный выпуск новых среднемагистральных российских лайнеров МС-21 в 2025 году, а полностью импортозамещенного самолета Superjet New (SJ-100) — с 2026 года. Такие сроки в ходе пленарного заседания Совета Федерации назвал глава «Ростеха» Сергей Чемезов.