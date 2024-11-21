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12:27, 21 ноября 2024Бывший СССР

Российские войска продвинулись в ДНР

Рогов: российские войска продвинулись на направлении Великой Новоселки в ДНР
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска на направлении Великой Новоселки в Донецкой народной республике (ДНР) продвинулись на несколько километров на двух участках к северо-востоку и юго-востоку от населенного пункта. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, пишет ТАСС.

По его словам, российские войска находятся практически на подступах к Раздольному. Он добавил, что Вооруженные силы России заняли около 10 квадратных километров земли, продвинувшись широким фронтом от Новодонецкого в сторону Благодатного к юго-востоку от Великой Новоселки.

Ранее Рогов сообщил о водружении флага России в центре Курахово в ДНР. По его словам, северная часть Урожайной улицы под контролем сил РФ.

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