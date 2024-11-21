У организатора «голой» вечеринки прошли обыски

Силовики провели обыски в Подмосковье у организатора «голой» вечеринки Мишина

Правоохранительные органы провели обыски в подмосковном доме продюсера Игоря Мишина, занимавшегося организацией «голой» вечеринки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Полицейские прибыли в коттедж поселка «Раздоры». В ходе обысков они нашли внутри сверток с неизвестным веществом, которое передано на экспертизу.

Вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой прошла в «Мутаборе» в ночь на 21 декабря 2023 года. Ее гостями стали многие известные лица российского шоу-бизнеса, которым было предложено следовать дресс-коду — одеться в костюмы, оголяющие части тела. После того как кадры с мероприятия попали в сеть, поднялась волна общественного возмущения. Ивлеева и другие знаменитые участники вечеринки лишились рекламных контрактов и эфирного времени. Также блогершу оштрафовали на 100 тысяч рублей.