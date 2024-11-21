Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:51, 21 ноября 2024Силовые структуры

У организатора «голой» вечеринки прошли обыски

Силовики провели обыски в Подмосковье у организатора «голой» вечеринки Мишина
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Игорь Мишин

Игорь Мишин. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Правоохранительные органы провели обыски в подмосковном доме продюсера Игоря Мишина, занимавшегося организацией «голой» вечеринки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Полицейские прибыли в коттедж поселка «Раздоры». В ходе обысков они нашли внутри сверток с неизвестным веществом, которое передано на экспертизу.

Вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой прошла в «Мутаборе» в ночь на 21 декабря 2023 года. Ее гостями стали многие известные лица российского шоу-бизнеса, которым было предложено следовать дресс-коду — одеться в костюмы, оголяющие части тела. После того как кадры с мероприятия попали в сеть, поднялась волна общественного возмущения. Ивлеева и другие знаменитые участники вечеринки лишились рекламных контрактов и эфирного времени. Также блогершу оштрафовали на 100 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин заявил об успешном применении новейшей баллистической ракеты «Орешник». Именно она нанесла удар по Днепропетровску

      Самый скандальный номинант Трампа отказался от своей должности

      Американский баскетболист развеял мифы соотечественников о России

      Путин рассказал о погибших при атаке Storm Shadow по командному пункту в Курской области

      60-летний Брэд Питт оголил пресс на съемках фильма

      Путин указал на допущенную Трампом ошибку из-за ракет

      Известный 74-летний телеведущий получил тяжелые травмы из-за падения с холма

      Обнаружена древнейшая алфавитная письменность

      У организатора «голой» вечеринки прошли обыски

      В Китае заявили о резком росте закупок российской гречихи

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше