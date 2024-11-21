В России сожгли шалаш Ленина

78.ru: неизвестные сожгли шалаш Ленина в Сестрорецке

Неизвестные сожгли шалаш Ленина на территории музея в петербургском городе Сестрорецк. Об этом сообщила 78.ru директор историко-культурного музейного комплекса в Разливе Наталья Коваленко.

Россиянка отметила, что инцидент произошел минувшей ночью. «Шалаш действительно подпалили. <...> Сейчас разбираемся», — пояснила руководитель. Оперативники начали разыскивать преступников.

Шалаш Ленина — музейный комплекс, посвященный событиям лета 1917 года, когда революционеры Владимир Ленин и Григорий Зиновьев скрывались от ареста по ордеру, выданному Временным правительством в связи с обвинениями в организации июльских беспорядков в Петрограде. В Сестрорецке также были установлены гранитный памятник архитектора Александра Гегелло и соломенная постройка, которая сгорела.

Ранее сообщалось, что в Тобольске Тюменской области коммунисты сломали пальцы новому памятнику Ленину.