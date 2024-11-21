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18:17, 21 ноября 2024Бывший СССР

Залужный заявил о начале третьей мировой войны

Экс-главком ВСУ Залужный: третья мировая война началась
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Phil Noble / Reuters

Третья мировая война началась, считает экс-главком Вооруженных сил Украины (ВСУ), посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, пишет «Украинская правда».

Он заявил, что это связано с тем, что у Украины много врагов. «Поэтому я считаю, что мировая война — добро пожаловать, она началась», — заявил Залужный.

Экс-главком добавил, что западные партнеры не хотят останавливать конфликт на Украине. По словам Залужного, шанс на остановку эскалации еще есть.

Ранее сообщалось, что Валерий Залужный планировал взорвать «Турецкий поток» в Черном море. По информации Der Spiegel, было частью операции по подрыву «Северных потоков» в 2022 году.

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