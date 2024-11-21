Женщина вышла замуж за лучшего друга своего сына младше нее на 25 лет

В США мать семерых детей вышла замуж за друга сына, который младше нее на 25 лет

В США женщина вышла замуж за мужчину, который на 25 лет младше нее. Он был лучшим другом ее сына, сообщает издание Daily Mail.

Мать семерых детей Эми Спаркс познакомилась с 17-летним Брайсом в 2020 году. Хотя он с 13 лет дружил с одним из ее сыновей, до того случая они не встречались. По словам Брайса, он влюбился в женщину с первого взгляда. Первое время она не обращала внимания на его ухаживания из-за разницы в возрасте. Но в феврале 2022 года у них все же завязался роман. К тому времени ей было 44 года, а ему — 19. В октябре 2023 года Брайс и Эми поженились.

По словам женщины, им пришлось столкнуться с осуждением со стороны друзей и родственников. Кое-кто даже обвинял ее в педофилии. На это Эми отвечает, что Брайс, несмотря на молодость, мудр не по годам. Тот, в свою очередь, говорит, что ценит в женщине зрелость. Он понимает, что она не сможет родить ему ребенка, но это его не печалит.

Ранее сообщалось, что женщина из Великобритании дождалась освобождения американского заключенного младше нее на 16 лет. Она влюбилась в него, пока он находился в тюрьме.