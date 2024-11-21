Звезде «Служебного романа» стало плохо на съемочной площадке

Mash: актрисе Немоляевой стало плохо во время съемок фильма «Буратино»

Народная артистка РСФСР, звезда фильма «Служебный роман» Светлана Немоляева почувствовала себя плохо во время съемок фильма «Буратино». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, у актрисы резко поднялось давление и закружилась голова. Отмечается, что звезда советских фильмов едва не потеряла сознание. Врачи оказали Немоляевой помощь и рекомендовали ей обратиться в поликлинику.

Спустя час съемки проекта возобновились, уточняет канал. По словам актрисы, причиной ухудшения состояния стали проблемы с сердцем, однако прерывать рабочий график она не будет.

В октябре сообщалось, что звезде «Служебного романа» потребовалась экстренная помощь из-за нарушения сердечного ритма.