Насиловавших и пытавших сокамерников четырех заключенных осудили в российским регионе

В Иркутске суд дал от 14 до 17,5 года колонии заключенным, пытавшим сокамерников

Куйбышевский районный суд Иркутска приговорил четверых мужчин к заключению на срок от 14 до 17,5 года колонии строгого и особого режимов по делу о сексуальном насилии осужденных в СИЗО-1 Иркутска. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчин признали виновными в преступлении по статье о насильственных действиях сексуального характера с применением насилия и с угрозой его применения, с использованием беспомощного состояния потерпевших, группой лиц по предварительному сговору. Потерпевшими признали 11 заключенных из Ангарской исправительной колонии № 15, им обязали выплатить моральный ущерб в размере от ста до 250 тысяч рублей.

По данным «Коммерсанта», насилию подверглись зачинщики и участники бунта в ИК-15, который произошел в апреле 2020 года. Их перевели в СИЗО № 1 Иркутска и СИЗО №6 Ангарска, где так называемые разработчики стали пытать мужчин.