Премьер Словакии Фицо: будущим членам ЕС надо готовиться к пинкам по заднице

Будущим членам Европейского союза (ЕС) надо готовиться к пинкам по заднице. Такое заявление сделал премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью сербскому телеканалу РТС.

Премьер так описал политику двойных стандартов ЕС, с которой он сам столкнулся. Он призвал Сербию быть готовой к этому. «Следует быть готовым к тому, что в Евросоюзе до сих пор действуют двойные стандарты. Итак, есть страны, которые ласкают, а есть страны, которые пинают друг друга по заднице», — рассказал он.

Фицо также заявил, что Сербия готова к вступлению в Евросоюз. Момент с признанием Косово, по его словам, является лишь лишь политическим вопросом.

Ранее Роберт Фицо вместе с президентом Сербии Александром Вучичем договорились совершить официальную поездку в Москву в мае 2025 года. «Мы договорились, что в мае вместе поедем в Москву», — сказал глава кабмина Словакии во время встречи в Белграде.

