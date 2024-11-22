Новый глава Евросовета захотел поменять Евросоюз при помощи своих корней

Новый глава Евросовета Кошта: Евросоюз имеет сложную колониальную историю

Европейский союз (ЕС) имеет сложную колониальную историю, которая осложняет его отношения со странами Азии, Африки и Латинской Америки, и его необходимо поменять для преодоления этой проблемы. Об этом заявил новый глава Европейского совета Антониу Кошта, который сам является представителем этнического меньшинства, передает журнал Politico.

В частности, дедушка Кошты по отцовской линии был родом из индийского штата Гоа, принадлежавшего ранее Португальской колониальной империи, а бабушка французско-мозамбикского происхождения. Политик хочет за счет своего происхождения внести изменения в политику Евросовета и поменять его положение в международных делах.

«Культурная близость, знания и иногда даже языковые навыки (...) очевидно, помогают, и я надеюсь использовать их на службе ЕС», — рассказал политик, комментируя свою встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и обсуждение с ним своего частично индийского происхождения.

В октябре 2022 года глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сравнил Европу с садом, а окружающий ее мир с джунглями. По его словам, остальные страны пытаются захватить «сад». После критики он отказался признавать свое высказывание проявлением расизма, уточнив, что его сравнение Европы с садом, а остального мира — с джунглями, имело иной смысл. Дипломат также принес свои извинения тем, кто ошибочно трактовал его метафору как «колониальный европоцентризм».