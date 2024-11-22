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14:14, 22 ноября 2024Экономика

Россиянам рассказали о прекращении роста цен на один тип жилья

Замминистра Стасишин: рост цен на новостройки в России прекращается
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В России прекращается рост цен на новостройки. Об этом рассказал замглавы Минстроя Никита Стасишин на заседании в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП), его слова передает РИА Новости.

По данным замминистра, в третьем квартале 2024 года цены на первичное жилье выросли на 0,4 процента, а на вторичное — снизились на 0,8 процента. «С начала года новостройки подорожали на 7 процентов, но в реальном выражении за вычетом инфляции — на 1,2 процента. Темпы повышения цен на первичном рынке снижаются», — уточнил Стасишин.

Замглавы ведомства подчеркнул, что стройматериалы тоже стали медленнее дорожать. С начала года цены выросли на 11 процентов — это на 4 процентных пункта меньше, чем в аналогичный период годом ранее.

Ранее москвичам посоветовали покупать жилье на торгах, чтобы сэкономить. В таких квартирах не придется делать ремонт — это выгодно, особенно на фоне подорожания стройматериалов, пояснили специалисты.

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