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18:06, 22 ноября 2024Экономика

Стало известно об остановке единственного в России завода СПГ-оборудования

Bloomberg: единственный в России завод СПГ-оборудования встал из-за санкций США
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Единственный в России завод по производству модулей для сжижения природного газа, которым управляет «Новатэк», остановился и был законсервирован. Об этом со ссылкой на группу наблюдения Земли при Институте государственной политики Пейна в Колорадо пишет Bloomberg.

Речь идет о предприятии «Новатэка» в Мурманской области, где собраны две первые производственные линии для проекта «Арктик СПГ-2». Последний, в свою очередь, попал под санкции год и назад и с тех испытывает серьезные трудности как в производстве сжиженного природного газа (СПГ), так и в его продаже на мировом рынке.

Эксперты с помощью спутниковых снимков оценивали интенсивность ночного освещения на заводе. Как оказалось, в первые дни ноября она была самой низкой с 2018-2019 годов, когда стали собираться подобные данные, в целом близка к нулю. По сравнению с 2021-2023 годами средняя яркость электрического освещения на объекте упала на 75 процентов.

В условиях высоких широт, где находится завод, поздней осенью освещение требуется предприятию почти круглые сутки, поэтому такой контроль позволяет достаточно точно определить активность на предприятии.

В аналитической компании Kpler напоминают, что будущие российские СПГ-проекты также должны были использовать производственный центр в Белокаменке для сборки модулей. Таким образом, его консервация позволяет говорить и тяжелой ситуации в отрасли в целом и проблемах с реализацией планов по экспорту 100 миллионов тонн СПГ к 2030 году.

На прошлой неделе стало известно, что «Арктик СПГ-2» в первые десять дней ноября сократил добычу газа до самого низкого уровня более чем за год. В среднем месторождения поставляли 0,4 миллиона кубометров газа, что более чем в десять раз меньше, чем в октябре.

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