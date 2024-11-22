Суд в российском регионе прекратил уголовное дело в отношении экс-главы «Балтики»

Суд в Петербурге прекратил дело в отношении экс-главы «Балтики» Шерстенникова

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга прекратил уголовное дело в отношении бывшего президента пивоваренной компании «Балтика» Дениса Шерстенникова, обвиненного в злоупотреблениях. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

На прекращении дела настаивал представитель потерпевшего, защита его поддержала. Участники процесса сообщили суду, что в марте между компаниями «Балтика», «Карлсберг Казахстан», «Виста БиУай Ко» и «Карлсберг Азербайджан» было подписано соглашение о том, что права на бренд «Балтика» за пределами России возвращаются российской стороне с 1 апреля 2024 года. Также была обговорена уплата вознаграждения за период пользования брендом.

Отмечалось, что соглашение стало возможным благодаря Шерстенникову и «Балтика» к нему претензий не имеет. В результате суд прекратил уголовное преследование с назначением судебного штрафа фигуранту в размере 80 тысяч рублей.

По версии следствия, Шерстенников и второй топ-менеджер «Балтики» Рогачевский совершили невыгодные для компании сделки по передаче на 20 лет лицензии на одноименный бренд компании «Виста БиУай Ко» для использования в Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Туркмении, Таджикистане, Монголии и Украине стоимостью более 1,1 миллиарда рублей.