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20:07, 22 ноября 2024Культура

Цискаридзе снова раскритиковал театры за дорогие билеты

Николай Цискаридзе раскритиковал цены на билеты в государственные театры
Андрей Шеньшаков

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Народный артист России Николай Цискаридзе заявил, что государственные театры должны изменить свою ценовую политику и стать более доступными для граждан. Его слова приводит ТАСС.

Звезда балета напомнил, что учреждения культуры, которые подчиняются государству, существуют за счет налогоплательщиков. По словам Цискаридзе, в СССР минимальная зарплата составляла 60 рублей, а самый дорогой билет в Большой театр стоил 3 рубля 20 копеек.

«Надо было успеть, отстоять очередь, каждый мог себе их позволить. На любой спектакль, с любым народным артистом, вы могли посмотреть любой шедевр. Театры должны по-другому существовать: люди уже заплатили за то, что эти театры содержатся», — заявил Цискаридзе.

Он также добавил, что цены на билеты в государственные театры должны регулироваться государством.

Ранее Цискаридзе уже критиковал Большой театр за ценовую политику. «Люди не в состоянии приобрести билеты. Основные билеты — у спекулянтов на Театральной площади. Это очень грустно», — отмечал он.

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