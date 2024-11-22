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14:51, 22 ноября 2024Экономика

В России подорожали стройматериалы

Минстрой: стройматериалы в России подорожали на 11 процентов
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Дмитрий Лекай / Коммерсантъ

За период с января по ноябрь 2024 года стройматериалы в России подорожали в среднем на 11 процентов. Об этом заявил замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин во время заседания комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по жилищной политике, его слова приводит агентство ТАСС.

«Средний рост цен по всем ценообразующим ресурсам в среднем составил порядка 11 процентов. Но это меньше, надо сказать, на четыре процента, чем за аналогичный период 2023 года», — поделился информацией замглавы Минстроя.

Ранее в ноябре стало известно, что за три квартала этого года объем производства мебели в стране увеличился на девять процентов. Глава Минпромторга Антон Алиханов отметил, что мебельный рынок в РФ в 2024-м превысит показатель прошлого года в 653 миллиарда рублей.

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