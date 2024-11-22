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10:40, 22 ноября 2024Силовые структуры

В России возбудили дело по факту сожжения шалаша Ленина

В Сестрорецке возбуждено дело по факту сожжения шалаша Ленина
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В петербургском городе Сестрорецк возбуждено дело по факту сожжения шалаша Ленина на территории музея. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

Дело возбуждено по статье 243 («Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации») УК РФ. Полиция ищет пироманов.

Шалаш Ленина — музейный комплекс, посвященный событиям лета 1917 года, когда революционеры Владимир Ленин и Григорий Зиновьев скрывались от ареста по ордеру, выданному Временным правительством в связи с обвинениями в организации июльских беспорядков в Петрограде. В Сестрорецке также были установлены гранитный памятник архитектора Александра Гегелло и соломенная постройка, которая сгорела.

Ранее стало известно, что в Тобольске Тюменской области коммунисты сломали пальцы новому памятнику Ленину.

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