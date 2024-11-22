В российском городе арестован экс-глава УМВД по статье о превышении полномочий

В Нижнем Новгороде арестован экс-глава УМВД Пронин за превышение полномочий

В Нижнем Новгороде суд арестовал управляющего нижегородским филиалом Московского протезно-ортопедического предприятия, который ранее занимал должность начальника управления МВД России по Нижнему Новгороду Владислава Пронина по статье о превышении должностных полномочий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах и на информацию, полученную от регионального УФСБ России.

По словам источника агентства, Пронин руководил нижегородской полицией в период с августа 2013 по ноябрь 2019 года. Затем, по данным следственного управления Следственного комитета (СК) России по региону, в период с 2023 по 2024, будучи в должности управляющего филиалом протезно-ортопедического предприятия, он велел мастеру участка информировать представителей некой коммерческой организации, в состав учредителей которой входил родственник фигуранта, о персональных данных, обратившихся на предприятие. Также мастер участка уговаривал клиентов заказывать медицинские изделия в этой компании, за что Пронин получал пять процентов от полученной прибыли.

По информации РИА Новости, в региональном УФСБ уточнили, что злоумышленники наживались на инвалидах, которые нуждались в протезно-ортопедическом оборудовании. За склонение к изготовлению протезов у «своего» подрядчика фигурант и мастер в общей сложности получили более четырех миллионов рублей.

В отношении них возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной заинтересованности»). Вину оба мужчины признали в полном объеме. Мастер участка отправлен под домашний арест, а управляющий филиалом Пронин заключен под стражу.

7 ноября в Санкт-Петербурге Октябрьский районный суд арестовал экс-главу управления уголовного розыска ГУ МВД по городу и Ленинградской области полковника Олега Колесникова по делу о превышении полномочий.