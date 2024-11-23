В Греции произошла стычка коммунистов и украинских активистов

В Греции произошла стычка местных коммунистов и украинских активистов

В греческом городе Мандра произошла стычка между местными коммунистами и украинскими активистами, сообщает «Страна».

Украинское посольство организовало акцию в память жертв голодомора. По словам священника украинской грекокатолической церкви Игоря Посоленика, путь преградили активисты с красными флагами.

В итоге акцию памяти сорвали, а в ходе стычки пострадал украинский дипломат, заявил священник. При этом, как отмечает «Страна», это официально не подтверждалось.

Ранее греческие коммунисты заблокировали в городе Тирнавос автоколонну с боеприпасами для Украины. Уточнялось, что в шести грузовиках были в том числе ракеты. Автоколонну вынудили вернуться.