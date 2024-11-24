Группа бойцов российской ЧВК «Вагнер» погибла в Мали во время атаки террористов

Шесть бойцов «Вагнера» погибли в Мали из-за атаки террористов «Аль-Каиды»

Шесть бойцов российской ЧВК «Вагнер» погибли в африканском Мали при нападении террористов из группировки Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин (JNIM), связанной с «Аль-Каидой» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом в воскресенье, 24 ноября, сообщает агентство Bloomberg.

По данным издания, 21 ноября колонна российских наемников попала в устроенную террористами засаду в регионе Мопти. В ходе неравного боя шесть бойцов погибли, а их транспортные средства были уничтожены. По данным службы безопасности Мали, погибшие охраняли контрольно-пропускной пункт в центральной части страны.

29 июля стало известно о многодневном сражении, которое бойцы ЧВК «Вагнер» вели с превосходящими силами местной ячейки «Аль-Каиды» в окрестностях населенного пункта Тин-Зауатин (северо-восток Мали, близ границы с Алжиром). В ходе сражения, длившегося с 22 по 27 июля, погибли десятки российских бойцов.