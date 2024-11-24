Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:48, 24 ноября 2024Силовые структуры

Группа бойцов российской ЧВК «Вагнер» погибла в Мали во время атаки террористов

Шесть бойцов «Вагнера» погибли в Мали из-за атаки террористов «Аль-Каиды»
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: French Army / AP

Шесть бойцов российской ЧВК «Вагнер» погибли в африканском Мали при нападении террористов из группировки Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин (JNIM), связанной с «Аль-Каидой» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом в воскресенье, 24 ноября, сообщает агентство Bloomberg.

По данным издания, 21 ноября колонна российских наемников попала в устроенную террористами засаду в регионе Мопти. В ходе неравного боя шесть бойцов погибли, а их транспортные средства были уничтожены. По данным службы безопасности Мали, погибшие охраняли контрольно-пропускной пункт в центральной части страны.

29 июля стало известно о многодневном сражении, которое бойцы ЧВК «Вагнер» вели с превосходящими силами местной ячейки «Аль-Каиды» в окрестностях населенного пункта Тин-Зауатин (северо-восток Мали, близ границы с Алжиром). В ходе сражения, длившегося с 22 по 27 июля, погибли десятки российских бойцов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле высказались о безрассудных шагах США

      Меркель высказалась о возможном возвращении в политику

      Матвиенко предложила новый способ увеличения демографии в России

      Меркель назвала особенность мышления Трампа

      Группировка ВСУ попала в огневой мешок под Купянском

      В Кремле назвали обновление ядерной доктрины сигналом Западу

      Тренер рассказал об опасности зимних пробежек

      Неизвестные БПЛА были замечены над британскими авиабазами

      На Украине объяснили решение Франции по ударам вглубь России

      Финских женщин начали готовить к возможному противостоянию с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше