Медик рассказала о спасении бойца с остановившимся сердцем

Командир взвода Оса заявила о спасении бойца с остановившимся сердцем

Командир медицинского взвода с позывным Оса рассказала, что ее взвод во время эвакуации реанимировал бойца, чье сердце остановилось. Слова женщины приводит ТАСС.

Оса сообщила, что недавно при передвижении у военнослужащего наступила остановка сердца. «Я дала команду остановить машину, реанимировать его. У нас успешная была реанимация, мы его доставили до госпиталя», — сообщила она.

Медик добавила, что самым приятным моментом стало приветствие бойца, когда он зашел поздороваться после своей выписки и поблагодарить врачей.

Ранее сообщалось, что российский боец три недели отбивал атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) и питался одним луком. Боец Закарья остался на поле боя один: остальные солдаты из его группы перестали выходить на связь после шквального огня противника.