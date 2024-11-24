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16:51, 24 ноября 2024Бывший СССР

На Украине оценили возможность получения системы ПРО

«Фокус»: Украина не получит систему ПРО THAAD от США
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: European Security & Defense

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не получат систему противоракетной обороны (ПРО) Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) от США. Об этом пишет украинское издание «Фокус».

«Думаю, американцам проще остановить конфликт на Украине, чем передавать нам THAAD», — заявил военный аналитик, бывший сотрудник Службы безопасности страны (СБУ) Иван Ступак. Он отметил, что даже в случае передачи ВСУ THAAD на ограниченный период времени сохраняется повышенный риск ее уничтожения.

Собеседники издания скептически оценили возможность получения системы ПРО, в несколько раз превышающую стоимость ЗРК Patriot. Подчеркивается, что после передачи системы украинские военные потратят минимум несколько месяцев на обучение управлению THAAD. Украинский политолог Юрий Романенко также указал на риск утечек технических данных из Генерального штаба ВСУ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране необходимо больше средств противовоздушной обороны. По словам Зеленского, Украина активно работает над получением систем ПВО с партнерами.

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