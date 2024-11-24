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06:44, 24 ноября 2024Бывший СССР

Пленный обвинил ВСУ в минировании мостов на границе с Белоруссией

Пленный Залесский заявил о минировании ВСУ дамб и мостов у Белоруссии
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Военнопленный Александр Залесский заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) заминировали все дамбы и мосты на границе с Белоруссией. Его слова приводит РИА Новости.

Залесский рассказал, что служил в 166 батальоне 119 бригады ВСУ. В прошлом году он стоял на блокпостах в Черниговской области возле Белорусской границы в селе Добрый День, а в плен попал 29 августа в селе Галициновка Донецкой народной республики (ДНР).

«Серьезных задач нам не давали, у нас в основном вся служба упиралась в Белорусскую границу, мы там охраняли мосты и дамбы заминированные», — сообщил он.

По словам пленного, заминированы мосты и дамбы на маленьких речках. При этом военные охраны обладают средствами для их подрыва. «Минеры их закладывают на случай того, что будет идти техника, нужно его подорвать», — заключил Залесский.

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