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11:37, 24 ноября 2024Экономика

Сбербанк назвал самые распространенные сценарии мошенничества в 2024 году

Сбербанк назвал три самых распространенных сценария мошенничества в 2024 году
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Одним из самых популярных сценариев мошенничества в 2024 году стал взлом аккаунта на портале «Госуслуги». Об этом РИА Новости сообщил директор департамента противодействия мошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский.

«Я выделю три распространенных сценария мошенничества в 2024 году (...) Существуют разные варианты этих сценариев», — заявил представитель Сбербанка.

Велигодский рассказал, что самыми популярными сценариями стали взлом аккаунта жертвы на «Госуслугах», схема Fake Boss (сообщение якобы от имени руководителя) и звонок якобы от силовых ведомств или представителя Центробанка России. По его оценке, около 40 процентов мошеннических практик происходит по схеме обмана через «Госуслуги».

Ранее Сбер выпустил 15-секундный видео-дипфейк с зампредом банка Станиславом Кузнецовым. Его представили на сессии «Кибермошенничество новая пандемия?» в рамках ВЭФ.

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