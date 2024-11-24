Сбербанк назвал самые распространенные сценарии мошенничества в 2024 году

Сбербанк назвал три самых распространенных сценария мошенничества в 2024 году

Одним из самых популярных сценариев мошенничества в 2024 году стал взлом аккаунта на портале «Госуслуги». Об этом РИА Новости сообщил директор департамента противодействия мошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский.

«Я выделю три распространенных сценария мошенничества в 2024 году (...) Существуют разные варианты этих сценариев», — заявил представитель Сбербанка.

Велигодский рассказал, что самыми популярными сценариями стали взлом аккаунта жертвы на «Госуслугах», схема Fake Boss (сообщение якобы от имени руководителя) и звонок якобы от силовых ведомств или представителя Центробанка России. По его оценке, около 40 процентов мошеннических практик происходит по схеме обмана через «Госуслуги».

Ранее Сбер выпустил 15-секундный видео-дипфейк с зампредом банка Станиславом Кузнецовым. Его представили на сессии «Кибермошенничество новая пандемия?» в рамках ВЭФ.