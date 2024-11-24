В ОАЭ нашли тело пропавшего израильского раввина

Правоохранители ОАЭ нашли тело пропавшего в стране израильского раввина Когана

Правоохранители Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) нашли тело пропавшего в стране израильского раввина Цви Когана. Об этом сообщили в совместном заявлении канцелярия премьер-министра Израиля и министерство иностранных дел страны.

«Государство Израиль будет действовать всеми средствами и намерено привлечь к ответственности преступников», — говорится в заявлении. Отмечается, что посольство Израиля в Абу-Даби находится на связи с семьей Когана со дня его исчезновения и продолжает оказывать поддержку в настоящий момент.

По данным Ynet, автомобиль Когана со следами борьбы нашли примерно в 150 километрах от Абу-Даби. Как утверждается, к нападению на раввина причастен Иран, а непосредственными исполнителями являются скрывшиеся в Турции граждане Узбекистана.

Ранее трое полицейских пострадали при стрельбе у посольства Израиля в Иордании. Нападавший был ликвидирован правоохранителями.