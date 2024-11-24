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13:46, 24 ноября 2024Мир

В ОАЭ нашли тело пропавшего израильского раввина

Правоохранители ОАЭ нашли тело пропавшего в стране израильского раввина Когана
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: TaliV / Shutterstock / Fotodom

Правоохранители Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) нашли тело пропавшего в стране израильского раввина Цви Когана. Об этом сообщили в совместном заявлении канцелярия премьер-министра Израиля и министерство иностранных дел страны.

«Государство Израиль будет действовать всеми средствами и намерено привлечь к ответственности преступников», — говорится в заявлении. Отмечается, что посольство Израиля в Абу-Даби находится на связи с семьей Когана со дня его исчезновения и продолжает оказывать поддержку в настоящий момент.

По данным Ynet, автомобиль Когана со следами борьбы нашли примерно в 150 километрах от Абу-Даби. Как утверждается, к нападению на раввина причастен Иран, а непосредственными исполнителями являются скрывшиеся в Турции граждане Узбекистана.

Ранее трое полицейских пострадали при стрельбе у посольства Израиля в Иордании. Нападавший был ликвидирован правоохранителями.

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