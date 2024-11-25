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14:22, 25 ноября 2024Ценности

Пэрис Хилтон раскрыла правду о пластических операциях

Американская певица Пэрис Хилтон заявила, что она полностью натуральная
Мария Винар

Фото: Nathan Howard / Reuters

Американская светская львица, актриса, певица и дизайнер Пэрис Хилтон в разговоре с журналистом и радиоведущим Заком Сангом раскрыла правду о пластических операциях. Соответствующий выпуск подкаста Zach Sang Show доступен на YouTube.

43-летняя знаменитость рассказала, что она никогда не прибегала к помощи к хирургов и косметологов. «Я очень горжусь тем, что я полностью натуральная. Я не загораю на солнце. Я никогда не делала никаких инъекций ботокса, никаких операций, ничего», — заявила она.

По ее словам, поддерживать моложавый внешний вид ей помогают советы, которые ей ранее давала мать, актриса и телеведущая Кэти Хилтон. В частности, с восьми лет знаменитость придерживалась рекомендациям родительницы не загорать на солнце и использовать десятиступенчатый уход за кожей.

В октябре Пэрис Хилтон также показала убранство своего частного самолета.

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