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16:22, 25 ноября 2024Экономика

Прогонять мышей с дачи посоветовали паленой шерстью

«БелНовости»: избавиться от мышей на даче удастся с помощью паленой шерсти
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Избавиться от мышей и крыс на даче удастся с помощью паленой шерсти. Такой совет дали эксперты издания «БелНовости».

Специалисты отметили, что, кроме раскладки отравы и расстановки ловушек, существует ряд народных способов, позволяющих прогнать грызунов с дачи. В их числе полынь или чернокорень, химические вещества с едким запахом и деготь, а также паленая шерсть — считается, что мышей и крыс отпугивает их запах.

Эксперты предложили взять любую шерстяную ненужную вещь, например, рукавицы, носки или валенки, уточнив, что она должна целиком состоять из шерсти. После этого небольшой кусочек изделия понадобится поджечь, потушить и затем оставить тлеть по углам. Специалисты рассказали, что сильнее всего крысы и мыши не любят запах жженой собачьей шерсти.

Ранее в ноябре дачникам посоветовали эффективные способы, помогающие избавиться от тли.

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