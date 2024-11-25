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12:18, 25 ноября 2024Россия

Путин заявил о важности проекта «Без срока давности»

Путин: проект «Без срока давности» служит сбережению нашей исторической памяти
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Pool / Reuters

Российский президент Владимир Путин отметил важность проекта «Без срока давности» в сбережении исторической памяти страны. С приветственной речью глава государства выступил на открытии Международного научно-практического форума «Без срока давности. Ключевая точка исторической памяти», ее опубликовали на сайте Кремля.

«Ваш востребованный научный, просветительский проект служит важной, благородной цели — сбережению нашей исторической памяти, патриотическому воспитанию молодежи — и объединяет своей высокой миссией людей разных поколений, возрастов и профессий: представителей органов власти и общественных деятелей, экспертных кругов и средств массовой информации, ученых и архивистов, волонтеров и поисковиков», — заявил Путин.

Пятый по счету форум, по его словам, отличается от всех предыдущих. На нем впервые представят восстановленные архивные документы, раскрывающие факты о геноциде народа СССР в годы Великой Отечественной войны. В рамках проекта участники форума смогут ознакомиться с материалами судебных процессов и подлинными свидетельствами преступлений нацистов. Форум проходит в главном штабе Эрмитажа в Санкт-Петербурге с 25 по 26 ноября.

Ранее сообщалось, что в этом году форум «Без срока давности. Ключевая точка исторической памяти» состоится в совершенно новом формате — участникам предложат интерактивное взаимодействие прямо на площадках выставки.

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