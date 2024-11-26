Аренда квартир стала рекордно дорого обходиться москвичам

Стоимость аренды однокомнатных квартир в Москве достигла 75 процентов от зарплат

Долгосрочная аренда жилья стала рекордно дорого обходиться жителям Москвы — затраты на съем однокомнатных квартир почти достигли 75 процентов от средней зарплаты. Такие данные приводят ЦИАН и hh.ru в совместном исследовании, с результатами которого ознакомилось РБК.

Так, в ноябре 2024 года на аренду «однушки» в столице потребовалось 73,4 процента средней зарплаты в мегаполисе. Годом ранее показатель был менее 69 процентов, а в 2022 году — на уровне 62,6 процента, отмечают аналитики.

Зарплаты в Москве росли медленнее, чем цены на жилье. Так, за последние два года средняя заработная плата выросла на 40 процентов, до 98,3 тысячи рублей в месяц, а средняя арендная ставка на «однушки» площадью 37,5 квадратного метра -— почти на 63 процента, до 72,2 тысячи рублей в месяц.

Стремительный рост арендных ставок специалисты объясняют недоступностью ипотеки, которая вынудила потенциальных покупателей жилья массово перетекать на рынок найма жилых помещений. На фоне повышенного спроса владельцы квартир начали повышать цены. Кроме того, на столичном рынке наблюдается дефицит предложения — желающих снять жилье в семь раз больше, чем доступных вариантов.

Ранее россиян призвали не ждать скорого снижения цен на аренду квартир. По словам специалиста, рынок продолжит быть на стороне арендодателей.