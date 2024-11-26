Двух чиновников из мэрии российского города осудят за приемку недоделанного парка

Mash: замглавы администрации Читы будут судить из-за парка Угольщиков

Суд рассмотрит дело заместителя администрации Читы за превышение полномочий и служебный подлог при строительстве парка Угольщиков. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

По данным канала, обвиняемым по делу проходит также бывший начальник дорожно-транспортного управления комитета городского хозяйства. В 2020 году чиновники заключили контракт на благоустройство парка, выделив на это суммарно 50 миллионов рублей. Подрядчик закупил некачественные материалы, отступил от сметы и выполнил работы некачественно, но обвиняемые приняли недоделанный парк.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали замгубернатора и министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева. Чиновника подозревают в получении взятки.