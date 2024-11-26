Двум российским врачам изменили приговор по делу о гибели трехлетнего пациента

В Забайкалье суд изменил приговор двум врачам за гибель трехлетнего пациента

Забайкальский краевой суд изменил приговор Черновского районного суда Читы в отношении двух врачей Игоря Григорьева и Дилары Туктаровой, лечивших трехлетнего мальчика. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель пресс-службы Забайкальского краевого суда Виктория Михайлюк.

Григорьев получил 3,5 года колонии вместо 1,5 года, а Туктаровой судебная коллегия исключила из приговора указание на назначение дополнительного наказания в виде лишения права заниматься врачебной деятельностью, оставив без изменения срок отбытия основного наказания.

В 2021 году врач-стоматолог осмотрел ребенка и определил, что из его 20 зубов 14 нуждаются в санации — установке пломб. Так как объем был большой, то было решено проводить манипуляции под общим наркозом. Операцию назначили на 3 ноября. Врач-анестезиолог Григорьев мог предвидеть, что общий наркоз не может считаться безопасным: ребенок у него на глазах кашлял, а анализы крови показывали, что в организме происходит воспалительно-инфекционный процесс. По версии следствия, он принял решение проводить операцию из корыстных побуждений: основную часть зарплаты составлял процент от проведенных им анестезий, точнее — от числа часов наркоза.

После процедуры у мальчика начались осложнения. При поступлении в отделение скорой помощи мальчика осмотрела главный детский анестезиолог-реаниматолог Минздрава Забайкальского края Диляра Туктарова, которая приняла решение не отправлять малыша в реанимацию. 14 ноября стало известно, что спасти ребенка не удалось.

Эксперты выявили около 70 нарушений со стороны медиков. Три из них были критическими в частной клинике, два — критическими в краевой больнице после приезда скорой помощи. Врачи своей вины не признали.