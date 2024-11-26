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11:01, 26 ноября 2024Бывший СССР

Нарышкин рассказал о связи стран Запада с «полком Калиновского»

Нарышкин: западные страны используют «полк Калиновского» против Белоруссии
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Западные страны используют «полк Калиновского» для дестабилизации ситуации в Белоруссии. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, пишет РИА Новости.

«Коллаборантов из "полка Калиновского" ЦРУ и MI-6 рассчитывают использовать для дестабилизации Белоруссии с учетом предстоящих в следующем году президентских выборов», — рассказал глава СВР. Об этом он сообщил во время 20-го заседания Совещания глав органов безопасности и разведслужб государств.

Ранее Нарышкин заявил, что Украина является несостоявшимся государством из-за влияния западных стран. «То есть государство, которое не в состоянии поддержать свое существование в качестве жизнеспособной политической и экономической единицы», — добавил он.

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