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11:34, 26 ноября 2024Забота о себе

Названы признаки желания мужчины закончить отношения

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Travis Grossen / Unsplash

Психотерапевт Джоанна Харрисон рассказала, что желание мужчины закончить отношения можно распознать по некоторым признакам, причем обычно они не такие яркие и драматичные, как многие привыкли думать. Эти сигналы, говорящие о проблемах в отношениях, эксперт перечислила Mail Online.

Психотерапевт назвала серьезной проблемой безразличие. Например, тревожным сигналом может быть то, что мужчина перестал интересоваться бытовыми делами, которыми раньше занимался вместе с партнершей. Кроме того, о проблемах может сигнализировать то, что мужчина перестал интересоваться сексом, прекратил спорить во время ссор и начал избегать любого физического контакта.

«Держаться за руки или сидеть рядом — это инстинктивный способ показать, что вам кто-то нравится. Физическая привязанность — это не просто признак того, насколько вы нравитесь друг другу, — это признак вашего интереса друг к другу», — уточнила она.

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Если человек хочет разорвать отношения, он также перестает говорить о совместном будущем с партнером, отметила Харрисон. Также большую часть времени недовольный отношениями человек начинает тратить на свои хобби и увлечения.

Психотерапевт посоветовала обращать внимание на эти сигналы в поведении партнера и доверять своим предчувствиям. «Не стоит недооценивать силу интуиции. Когда вы живете с человеком долгое время, вы можете почувствовать, когда что-то не так. Вы можете не суметь это сформулировать — это действительно тонко, — но вы чувствуете смещение фокуса, переключение в сторону», — отметила специалистка.

Ранее эксперт по отношениям Энни Лейн дала совет 47-летней женщине, которая годами ждет предложения руки и сердца от любимого мужчины. Лейн посоветовала прямо озвучить желание выйти замуж.

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