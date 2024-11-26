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08:30, 26 ноября 2024Забота о себе

Поход к стоматологу закончился для мужчины необратимым повреждением

Daily Mail: стоматолог потерял иглу от шприца в ротовой полости пациента
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: K2L Family Stock / Shutterstock / Fotodom

Неудачный поход к стоматологу закончился для 41-летнего Джо Вуллена необратимым повреждением нерва и операцией. Его историю опубликовало издание Daily Mail.

Мужчина всю жизнь боится игл, поэтому с 13 лет не посещал дантиста. Однако в 2021 году у него так сильно начал болеть зуб, что он был вынужден записаться на прием к стоматологу. После осмотра врач сообщила Вуллену, что зуб вылечить нельзя, поэтому его надо вырвать.

Перед удалением зуба британцу надо было сделать несколько инъекций обезболивающего. Однако во время введения препарата мужчина заметил, что стоматолог и его ассистентка стали вести себя странно, потому что потеряли иглу от шприца в ротовой полости пациента. «Они не смогли найти иглу и полезли мне в рот. Это было похоже на то, как будто ветеринар пытался помочь корове родить», — вспоминает Вуллен.

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Оказалось, что стоматолог ввел двухсантиметровую иглу так глубоко, что она отломилась и застряла в полости рта. Самостоятельно найти и извлечь ее стоматолог не смог, поэтому отправил мужчину домой. На следующий день он позвонил Вуллену и посоветовал как можно скорее обратиться к челюстно-лицевому хирургу.

В отделении неотложной помощи мужчине сделали рентген и обнаружили, что игла застряла в задней части рта с правой стороны, рядом с челюстью. «Персонал больницы буквально выстраивался в очередь, чтобы посмотреть этот рентгеновский снимок. Они смеялись, потому что никогда ничего подобного не видели. Хирург сказал: "Не могу поверить, что это реально"», — рассказал британец.

Чтобы извлечь иглу, а заодно удалить зуб, врач провел сложную операцию, в ходе которой ему пришлось сделать на десне пациента около 100 надрезов.

После хирургического вмешательства у Вуллена развилось необратимое повреждение нервов. Из-за этого осложнения он перестал чувствовать нижнюю правую часть лица. Из-за этого мужчина не может контролировать слюноотделение и нередко прикусывает щеку и губу, не осознавая этого.

Ранее стоматолог, хирург Шаади Манучехри посоветовала не чистить зубы в трех случаях.

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