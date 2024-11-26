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11:17, 26 ноября 2024Экономика

Эксперт оценила шансы на снятие противоречий между НСПК и банками в вопросе платежей

Авакимян: первый зампред ЦБ устранит противоречия между НСПК и банками
Татьяна Романова
Татьяна Романова

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Первый заместитель председателя Центробанка Ольга Скоробогатова в декабре этого года покинет свой пост и продолжит карьеру за его пределами. При этом будут расширены полномочия первого зампреда Дмитрия Тулина, в том числе ему перейдет кураторство Национальной системы платежных карт (НСПК).

По словам главного аналитика компании «РегБлок» Анны Авакимян, с учетом глубины и охвата экспертизы Дмитрия Тулина велики шансы, что при нем будет устранен ряд противоречий, связанных с конкуренцией платежных механизмов НСПК с крупными банковскими платежными контурами.

«Дмитрий Тулин — один из наиболее авторитетных руководителей Банка России. Помимо того что он являлся заместителем председателя Банка России в 1991-1994 годах, в одно из самых кризисных периодов новейшей российской финансовой истории, шесть лет являлся партнером компании "Деллойт и Туш СНГ". В этой связи господин Тулин не только совмещает концентрацию опыта и умения регулирования и надзора в банковском секторе, но и хорошо знаком с принципами повышения операционной и финансовой эффективности. Будучи куратором НСПК, Тулин даст новый импульс развитию суверенной платежной системы», — сказала эксперт.

Напомним, что противоречия сегодня связаны с внедрением в России способов бесконтактной оплаты, в том числе технологий QR и трансакций с помощью биометрии лица.

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